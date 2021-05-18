Повезло жителям Кузнецкого района южной столицы Кузбасса. Возле домов №1 по улице Грибоедова и №2 по улице Конева открыли баскетбольную площадку – с музыкой, воздушными шариками, почетными гостями и красной ленточкой.

Сама площадка уже функционирует и успела стать очень популярной у подрастающего поколения. Одно можно сказать уверенно: в теплое время года и в хорошую погоду она простаивать точно не будет.

Построена площадка на средства компании «РУСАЛ Новокузнецк», которая вкладывает немало сил и средств в благоустройство города и реализацию социальных программ. Традиции создания комфортной городской среды и благоустройства городов присутствия РУСАЛа были заложены ещё его основателем, бизнесменом и общественным деятелем Олегом Дерипаска.