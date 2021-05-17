Набраться опыта, лично познакомиться со знаменитым спортсменом и заработать очередную награду. В Крапивинском округе прошли открытые соревнования по боксу на призы интерконтинентального чемпиона мира и Европы Вячеслава Гусева.

Держать удар, показать своё превосходство и найти слабые стороны противника. Проверка резерва молодых бойцов. В турнире приняли участие боксёры из Топок, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и других муниципалитетов.

Бои на ринге шли два дня. Профессиональные советы, фото на память и просто поддержка от настоящего чемпиона сопровождали школьников на протяжении всех соревнований.

Масштабность соревнований растёт с каждым годом. В первых принимали участие 40 человек, во вторых – 60, в этот раз на ринг вышли более 100 спортсменов от 13 до 16 лет. Многие на крапивинском ринге не первый раз. Подтянули технику и вернулись за победами. Предварительные бои прошли напряжённо, но самым захватывающим стало соперничество за право быть лучшими.

На турнире оценивалось не только индивидуальное мастерство. Подведены и командные результаты. И здесь лучшими оказались боксёры из города Топки.

Автор: Арина Мерлова