Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров (НОЦ). Встреча прошла в гибридном формате: заседание провели заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и помощник Президента Андрей Фурсенко. Руководители регионов рассказали о ключевых инновационных проектах.

НОЦ – приоритетная задача национального проекта «Наука и университеты». Развитие научно-образовательных центров в регионах поможет России в 2024 году войти в пятерку самых технологически развитых стран мира. Сейчас на территории РФ работают 10 научно-образовательных центров.

Сергей Цивилев рассказал, что в Кузбассе в рамках НОЦ действует комплексная научно-техническая программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Она состоит из 23 проектов, направленных на улучшение экономического благосостояния региона: благодаря их реализации в Кузбассе появится 1,5 тысячи рабочих мест, а бюджет области вырастет на 2 миллиарда рублей из-за оптимизации налоговых сборов.

Один из перспективных работающих проектов НОЦ «Кузбасс» – «Геоинформационная система цифрового регионального управления». Система позволяет следить за ходом строительных работ, получать оперативные данные о сейсмической обстановке, состоянии почвы и других важных показателях. Проект разработали ученые Кемеровского государственного университета. На всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT 2020» систему геоинформирования назвали одной из лучших разработок в стране.

В кузбасские проекты НОЦ вложено больше 3 млрд рублей. Минобрнауки РФ высоко оценило достижения региона:

«Самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест зафиксирован у Западно-Сибирского НОЦ. А лидером по темпу прироста объема выполненных работ и услуг, завершившихся созданием опытных образцов новой продукции, стал НОЦ «Кузбасс», – говорится на сайте Правительства РФ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.