Кузбасская делегация стала лидером на российской «Студвесне»

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проходил с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде и объединил более 3,5 тысяч талантливых студентов в возрасте от 16 до 27 лет из 85 регионов России.









Кузбасская делегация представила творческие номера в 37 номинациях. По итогам фестиваля кузбассовцы завоевали Гран-при в одной номинации, 17 дипломов лауреатов и стали лидерами фестиваля в общекомандном зачете.



Впервые за время участия региона в «Студвесне» студенты Ангелина Левчук и Петр Сарапулов из первого опорного вуза Кузбасса завоевали Гран-при в направлении «Журналистика». На суд жюри ребята представили два видеорепортажа – «Юбилей на все 800» (в честь юбилея Нижнего Новгорода) и «Наши на Студвесне». Эксперты признали, что высокое качество материала соответствует уровню федеральных телевизионных каналов.



Кузбасская делегация отмечена дипломом 2-й степени за концертную программу «Наброски» режиссера Юлии Луневой (КузГТУ). Диплом 3-й степени в специальном направлении «Научный слэм» получил Иван Паскарь (КузГТУ) за работу «Законы природы в энергетике».



Также дипломами 2-й и 3-й степени отмечены 15 номеров кузбасских студентов. Пять дипломов в номинациях «Современный танец. Соло», «Современный танец. Большие составы», «Уличный танец. Соло», «Уличный танец. Большие составы» и «Чир данс шоу. Большие составы» завоевано в танцевальном направлении. В инструментальном направлении отмечены номера по номинациям «Духовые инструменты. Соло», «Клавишные инструменты. Соло». В вокальном – «Авторская песня. Соло» и специальный приз за «БудаБумс». В театральном направлении кузбассовцы завоевали дипломы в номинациях «Художественное слово. Коллективы», «Эстрадный монолог. Соло», «Театр малых форм. Пластический театр. Коллективы». Три творческие работы в номинациях «Пантомима. Большие составы», «Оригинальный номер. Большие составы», «Цирковое искусство. Соло» стали призерами в направлении «Оригинальный жанр».



Экспертами фестиваля в 2021 году выступили ведущие деятели культуры и искусства России, в том числе хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава, педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на «Первом канале» и «Новая Фабрика Звезд» на канале «Муз-ТВ» Владимир Коробка; российский битбоксер, музыкант Вахтанг, российский киноактер, хореограф Егор Дружинин и многие другие. Эксперты в общей сложности оценили более 1000 конкурсных номеров.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.