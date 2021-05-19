Сегодня в кемеровском сквере Юности появились новые зелёные насаждения. Событие приурочили ко Дню пионерии и всероссийскому Дню посадки деревьев. В акции приняли участие школьники – под чутким руководством ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Терехова. Свой кедр посадила и Арина Мерлова.

Они – как маленькие дети. Требуют особого ухода и, конечно, внимания. Так о деревцах говорит Анатолий Михайлович. Уже около 40 лет высаживает кедры в память о кузбассовцах, не вернувшихся с фронта. Тысячи зелёных насаждений из Сибири уже растут в Калужской, Курской, Новгородской областях России, в Белоруссии, Канаде и Сербии. Свой первый кедр ветеран посвятил родному брату.

Непосредственно высаживать деревья Анатолию Михайловичу уже тяжело – возраст. Поэтому помогает активистам советом. Весь процесс – под чутким руководством. В акции приняли участие школьники и юнармейцы.

20 молодых кедров. Каждому – по 17 лет. Их выращивают в питомнике. Во время пересадки необходимо придерживаться нескольких правил. Иначе деревья просто не приживутся.

Принять участие во Всероссийском дне посадки леса может любой желающий. Вечнозелёные, могучие, красивые кедры живут до 500 лет. Значит, и память о подвиге советского народа будет существовать еще долгие годы.

Автор: Арина Мерлова