В преддверии Международного дня биологического разнообразия в Беловском муниципальном округе открыт памятник природы «Артышта», расположенный в окрестностях деревни Бороденково. Площадь особо охраняемых земель составляет 317,3 га.

«Год 300-летия Кузбасса стал знаковым для системы особо охраняемых природных территорий: если в предыдущие годы мы создавали по одной такой территории в год, то в этом планируем организовать не менее четырех. «Артышта» – третья территория, открытая в этом году. Такие природные объекты важны для экологической стабильности территорий, а также позволяют создать благоприятные условия для развития туризма», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Сотрудники Кузбасского ботанического сада обследовали территорию памятника природы и пришли к выводу, что она обладает исключительной экологической ценностью. Здесь сохранились многочисленные сопки-останцы древнего рельефа с выходом на поверхность известняков (гора Крутая) и отдельные сопки, сложенные метаморфизированными горными породами вулканического происхождения (гора Каменная). Там растут 14 видов редких исчезающих растений, в том числе три краснокнижных: кандык сибирский, ковыль перистый и ковыль Залесского. В Красной книге России числятся также два вида птиц, обитающих в «Артыште»: сокол сапсан и аполлон обыкновенный. Еще 11 видов растений занесены в Красную книгу Кемеровской области.

Сегодня на территории Кузбасса создана 31 особо охраняемая природная территория общей площадью более 1,5 млн га, то есть более 16 % общей площади региона. Кузбасс – второй среди регионов Сибирского Федерального округа показатель после Республики Алтай. В систему входят 3 ООПТ федерального значения (заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк и памятник природы «Липовый остров»), 24 ООПТ регионального значения (5 памятников природы и 19 государственных природных заказников) и 4 ООПТ местного значения (природные комплексы «Рудничный бор», «Петровский», «Петровско-Андреевский», «Тишинский»).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.