Участники, у которых всё самое сложное и интересное ещё впереди, поделились впечатлениями от первого дня экспедиции. Слово – Анастасии Подоляко.

500 км вверх по течению. Позади – месяцы подготовки и испытаний. Сегодня на вёсла сели шестеро самых выносливых и смелых. Для них поднялись долгожданные паруса струга «Орёл». Транспорт другой эпохи, XVII века, делали на заказ специально для покорителей Сибири.

Именно такой путь из Томска в Новокузнецк 300 лет назад сделали первопроходцы во главе с немецким офицером на русской службе Готлибом Мессершмидтом. За 10 дней участники реалити-шоу постараются повторить исторический маршрут.

Одежда и оружие тех лет, лишения и тяготы XVII века – всё это ждёт участников проекта. Остановки, кстати, тоже будут исторические. Привалы планируется делать в местах, связанных с освоением Кузбасса.

К концу подходит первый день пути. Впереди – ещё 9. За путешествием, которое войдёт в историю, следите в нашем эфире каждый день в 18:40.

А 29 мая, когда команда причалит к финишу, мы проведём прямую трансляцию из Новокузнецка. Не пропустите!

Автор: Анастасия Подоляко