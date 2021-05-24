В ходе рабочего визита в Кузбасс глава Совета Федерации, председатель оргкомитета Евразийского женского форума Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Сергеем Цивилевым, а также приняла участие в пленарном заседании Выездной сессии Евразийского женского форума, который стартовал сегодня. Валентина Матвиенко отметила эффективную работу Сергея Цивилева и его команды на благо жителей.

Пленарное заседание началось с оглашения участникам Выездной сессии форума приветственных телеграмм Президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на те колоссальные перемены, которые произошли в последние годы в Кузбассе.

«Я внимательно слежу за Кузбассом и очень радуюсь тем позитивным переменам, которые происходят за последние годы. У руководства области есть четкое понимание стратегии развития, это не только решение множества текущих проблем, но и перспективы. Благодаря настойчивости губернатора удалось добиться специальной программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года с выделением существенных финансов. За последние годы регион мощно развивается во всех сферах: строительство социальных объектов – школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, причем по всей территории области. Меня удивляет, как быстро строит Кузбасс, как быстро двигается вперед. Не могу привести ни одного аналогичного примера. За год-полтора вводятся такие серьезные объекты в самых разных сферах. Закупаются новые современные низкопольные автобусы. Это очень важно: люди видят, что их проблемы решают», – отметила Валентина Матвиенко.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что мощная подготовка к 300-летию Кузбасса дает свои результаты.

«Вся страна и зарубежные страны узнают, что есть такой потрясающий регион – угольный, культурный, спортивный, современный. Дан толчок к развитию экономики, инфраструктуры, что очень важно. Всё в конечном итоге направлено на благополучие населения», – отметила Валентина Ивановна.

Губернатор Сергей Цивилев напомнил, что два года назад в Совете Федерации завершились Дни Кузбасса. Тогда проекты по развитию региона были поддержаны на федеральном уровне.

«Примерно половина обозначенных тогда моментов выполнено полностью, вторая половина находится в стадии реализации. Пока не решенный на законодательном уровне вопрос – увеличение санитарно-защитной зоны угольных предприятий до двух километров, просим подключиться к этому. На своем уровне мы договорились с Роснедрами, что новые лицензии не выдаются, если санитарно-защитная зона составляет меньше двух километров.

Предприятия, которые работают по старым лицензиям, сами должны увеличивать санитарно-защитную зону до двух километров. Ещё одно решение, которое необходимо принять, – продление сроков действия территорий социально-экономического развития. В Кузбассе статус ТОСЭР имеют четыре города – Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга и Анжеро-Судженск, они активно привлекают инвестиции», – отметил Сергей Цивилев.

Валентина Матвиенко пообещала поддержать инициативы губернатора Кузбасса.

В ходе пленарного заседания Выездной сессии Евразийского женского форума глава Совета Федерации поблагодарила руководство и всех жителей Кузбасса за хорошую подготовку форума и гостеприимство.

«Исторически Кузбасс ассоциируют с суровым мужским характером, тяжелым трудом, суровой работой в шахте. Благодаря Женскому форуму, который проходит в Кузбассе, мы видим, сколько успешных, целеустремленных женщин работает на этой земле. Все меньше чисто мужских профессий. Этому способствуют, в том числе, улучшение условий труда. Нет сферы, где бы женщины не добивались успехов. И глядя на вас, понимаешь, что судьба промышленности Кузбасса в надежных руках», – сказала Валентина Ивановна.

С открытием Выездной сессии участников поздравил губернатор Сергей Цивилев.

«Женщины всегда были в Кузбассе одной из серьезных движущих сил. Роль, лидерство женщины сохраняется. И проблемы, и задачи – общие для всех, надо вместе искать эффективные пути их решения. Во время пандемии сформировался девиз «Мы вместе», только так мы можем решать любые вызовы, задачи, которые стоят перед нами», – сказал Сергей Цивилев.

В выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе принимают участие около 2 тыс. женщин, организовано более тысячи точек трансляции, предусмотрен сурдоперевод. В работе пленарного заседания участвовали: заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, президент Конгресса женщин Киргизской республики, генеральный секретарь Союза бизнес-инкубаторов и инновационных центров Киргизской Республики Замира Акбагышева, генеральный директор Ассоциации женщин руководителей, основатель и исполнительный директор компании «Женщины на передовой» (Южно-Африканская Республика) Слаузи Могами, директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»» Елена Дробина, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

Темами обсуждения стали: роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира, повышение роли женщин в обеспечении устойчивого развития современного мира, женский взгляд на индустрию спорта, роль женщин в период глобальных вызовов, женское лидерство в сфере цифровизации, роль женщин в бизнесе и науке, женское здоровье и другие актуальные вопросы. Завершится Форум во вторник, 25 мая.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.