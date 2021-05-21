В Кемерове стартовал турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти Веры Волошиной. Наша героиня войны занималась спортом в юности, и именно ей отдано внимание участников соревнований. Это было отмечено на торжественном открытии. На помост вышли девушки, чтобы оспорить первенство на снарядах. За ходом борьбы наблюдали наши корреспонденты.

На этот раз традиционный турнир собрал юных граций, которые оспаривали награды в многоборье и на отдельных снарядах. У старших девушек уже немало в программах сложных элементов. Младшие только осваиваются на помосте. Для них этот старт – хорошая школа. Так как проверить все наработки, подготовленные с тренерами, можно только на соревнованиях. А для юношей главным стартом стала спартакиада, которую они уверенно выиграли, а сегодня, тренируясь, следят за девушками и болеют за них.

Первый день борьбы задал тон кемеровским соревнованиям. Девчонки продемонстрировали достаточно сложные программы.

Соревнования в Кемерове завершат цикл подготовки к всероссийским стартам. По их итогам будет сформирована команда, которая примет участие в турнирах по разным возрастам. И первый из них – в Ленинске-Кузнецком – будет посвящен Международному дню защиты детей.

Автор: Виктор Сохарев