В рамках выездной сессии Евразийского женского форума состоялась дискуссия, посвящённая здоровью представительниц прекрасного пола. Подробности – в нашем следующем материале.

Какое оно, здоровье женщины в XXI веке? Как сказывается промышленное и инфекционное загрязнение на физическом состоянии? И какие секреты нужно знать, чтобы как можно дольше поддерживать молодость организма? В числе спикеров – кандидаты медицинских наук.

Как же научиться жить в таком объёме информации? Простой рецепт от учёного: отключать на ночь гаджеты, доверять только специалистам, научиться отличать ложную новость от правдивой, и, конечно, как можно чаще выполнять физические упражнения, в том числе, гимнастику для глаз. Параллельно необходимо и следить за состоянием своей кожи. Это ещё один важный аспект для поддержания молодости.

Обсудили и работу, которая проводится с женщинами «45+». Как достичь гармонии в этом возрасте и, конечно, как можно дольше сохранить активное долголетие.

Каждая женщина уникальна. Важно вовремя это понять, принять и делать всё необходимое для того, чтобы сохранить свою особенность.

Автор: Арина Мерлова