Солнечная погода способствовала проведению большого праздника спорта. В Кемерове старт массового забега по контрольным точкам дал наш легендарный марафонец Яков Толстиков.

В парке Веры Волошиной собралось более тысячи человек. Каждый участник, будь то новичок или профессионал, преодолел дистанцию по силам и получил колоссальный заряд бодрости и хорошего настроения. Ориентирование как вид спорта и здорового образа жизни стало уже любимым занятием многих кузбассовцев.

И, конечно же, полевая каша — как награда и компенсация за спортивную энергию, выложенную на дистанции. В забеге почетных гостей «Российского Азимута» приняли участие специалисты администрации Кемеровской области, администрации города, представители Парламента Кузбасса, городского Совета народных депутатов, ветераны спорта.

Первый большой праздник спорта состоялся и передал эстафету следующему. Впереди массовые соревнования ¬– «ЗаБег».

Автор: Виктор Сохарев