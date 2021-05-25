В рамках выездной сессии Евразийского женского форума в областном музее изобразительных искусств открылась уникальная выставка. В экспозиции представлено около 80 работ. Тему продолжит Арина Мерлова.

Реальные герои труда, шахтёры-стахановцы. Центральный экспонат – монументальное полотно Амшея Нюренберга. Он создал его после командировки в Прокопьевск на один из крупнейших рудников. Этот триптих был представлен и на выставке «Даешь Кузбасс!», которая прошла с 1 апреля по 10 мая в «Новой Третьяковке» в Москве. Правда, только центральная её часть. Полностью отреставрированная работа для ценителей искусства – эксклюзив.

Произведения искусства, живописи, графики и скульптуры. По замыслу организаторов, выставка состоит из трёх частей: работы эпохи индустриализации, экспозиции 1960-1980-ых годов и современность. Это единственная крупная тематическая подборка работ, отражающих историю и культуру Кузбасса и всей России, показывающая красоту людей труда.

Выставка будет работать до 25 августа. Экспозиция доступна все дни, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.

Автор: Арина Мерлова