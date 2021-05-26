На 21-ом заседании Парламента Кузбасса были рассмотрены вопросы о поддержке принятия проектов федеральных законов. Они касаются обеспечения детей-сирот квартирами в новых домах и расширения лесопарковых поясов. Тему продолжит Арина Мерлова.

Изменить подход к обеспечению жильем льготных категорий граждан. Теперь доля квартир в одной многоэтажке, которая может быть предоставлена детям-сиротам, увеличивается до 50%. Ранее этот показатель не превышал 25%. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

Ещё одна инициатива касается «зелёных щитов» Кузбасса. Депутаты выступили с идеей приравнять зелёные пояса к заповедникам. После принятия закона на таких территориях будет запрещено разведение костров, размещение свалок и разработка месторождения полезных ископаемых.

Автор: Анастасия Подоляко