Сегодня начались всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Среди дисциплин – то, с чем спасатели сталкиваются ежедневно. Это подъём по штурмовой лестнице, развёртывание рукавов, тушение огня. За одним из самых зрелищных этапов турнира наблюдала Анастасия Подоляко.

Башня высотой 32 метра – имитация многоэтажки. На четвёртый этаж спасатели будут забираться с помощью штурмовых лестниц. Такие же используют и в «боевых» условиях. Все участники признают: думать над каждым движением некогда, на результат влияет опыт.

В соревнованиях участвуют и девушки. Правда, по лестнице поднимаются не на четвёртый, а на второй этаж. Татьяна приехала из Красноярска. Сегодня она стала двукратной чемпионкой – до финиша добралась чуть больше, чем за 7 секунд!

География – от Санкт-Петербурга до Владивостока. 12 команд и 3 дня соревнований. Все дисциплины и эстафеты с точки зрения зрителя необычные. Неподготовленному человеку сложно даже представить, как пройти этап. Но для участников всё это – их ежедневная работа.

Соревнования, посвященные памяти кузбасского пожарного Сергея Бушуева, проводятся уже в 15-ый раз. Кстати, всем победителям автоматически присваивается звание мастера спорта.

Автор: Анастасия Подоляко