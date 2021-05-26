Какими аномалиями отличилась текущая весна? Почему так часто бывают штормовые ветра? На эти и другие вопросы синоптики отвечали сегодня на пресс-конференции. Что кузбассовцам ждать от лета 2021 года уже знает Кристина Орехова

Многие дачники в этом году понесли потери. По словам специалистов, весна была хоть и затяжная, но стремительная. Переход среднесуточной температуры через 0°C прошёл 25 апреля, а уже 5 мая стабилизировался на отметке + 10° C. Но заморозки ещё ожидаются.

В целом по исследованиям сотрудников кузбасского гидрометцентра, климат в Кузбассе всё-таки изменился: зимнее количество осадков у нас за последние 20 лет выросло примерно на 100 мм.

Первая волна паводка в большинстве территорий Кузбасса прошла спокойно, и сейчас ситуация под полным контролем. Снег ещё остался высоко в горах, но и его сход, по оценкам специалистов, не грозит масштабным увеличением уровня воды.

Синоптики уверяют: продолжительность времени без заморозков увеличилась. Так, раньше летняя погода сохранялась в регионе с середины июня до середины августа. Сейчас теплый период будет на 3 недели больше. В следующем месяце температура будет выше нормы на 1–1,5 градуса. Встречаем солнце!

Автор: Кристина Орехова