В преддверии летних каникул в Кузбассе проходят проверки готовности лагерей для детского отдыха. В них участвуют представители администраций муниципалитетов, Роспотребнадзора, УВД, пожарных служб, сферы здравоохранения и образования.

«Все, что касается детей, в Кузбассе в приоритете. При подготовке мест для детского отдыха, прежде всего, будем уделять внимание безопасности, качеству питания, условиям размещения, оказанию качественной медицинской помощи», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Всего в этом году в регионе откроется более 750 лагерей разных типов и форматов: от «классических» загородных до палаточных и трудовых. В них отдохнут более 100 тысяч детей. По поручению Сергея Цивилева на организацию детского отдыха в регионе выделено около 318 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.