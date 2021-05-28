Сергей Цивилев: Масштабная модернизация учреждений здравоохранения помогает сохранять здоровье людей

28 мая губернатор Сергей Цивилев посетил Кузбасскую областную детскую клиническую больницу им. Ю.А. Атаманова. Глава региона осмотрел капитально отремонтированное нейрохирургическое отделение – единственное в регионе, где проводят операции на головном и спинном мозге у детей.

















«Мы продолжаем модернизацию учреждений здравоохранения, которую начали в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Особое внимание уделяем оказанию своевременной высокотехнологичной помощи детям. Радует, что детская областная больница быстро развивается, приобретается современное оборудование. В перспективе этот район станет городком детства и студенчества: рядом строится образовательная часть культурного кластера, дети, которые там занимаются, смогут приходить сюда на обследования. Сейчас работают дорожники, коммунальщики, благоустраиваем и приводим в порядок все прилегающие кварталы», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что в кузбасской областной детской больнице оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь не только пациентам из Кузбасса, но и из соседних регионов. Специалисты проводят блестящие операции, например, как малышу из Перми. Когда все отказались его оперировать, наши врачи смогли его вылечить, его мама всем рекомендует эту больницу. Как сказали родители малыша, Кузбасс стал его вторым местом рождения.

Также Сергей Цивилев рассказал, что 2 июня стартует форум «Вектор детства». Цель мероприятия – совместное обсуждение и поиск наиболее интересных путей решения проблем во всех сферах, которые касаются детей. «Нам выпала честь первым принимать этот форум, стараемся сделать все на высочайшем уровне. В Кузбасс приедет более 300 человек со всей страны. Обязательно надо рассказать о нашем опыте, о том, как развивается детское здравоохранение в регионе, и, возможно, узнать что-то новое, перенять опыт других регионов», – сказал губернатор.

Ежегодно в нейрохирургическом отделении получают лечение около 400 пациентов от рождения до 18 лет. Это дети с последствиями черепно-мозговой травмы, пороками развития центральной нервной системы, а также с воспалительными заболеваниями и опухолями головного и спинного мозга, спастическими формами детского церебрального паралича и другими заболеваниями.

«За последние 3 года в больницу поступило более 100 единиц дорогостоящего оборудования, отреставрировали либо капитально отремонтировали отделения – как поликлинические, так и стационарные. По возможности модернизируем все отделения, для этого есть своя строительная бригада. В результате дети получают медицинскую помощь на высоком уровне в отличных условиях», – рассказал главный врач больницы Дмитрий Беглов.

В ходе ремонта в нейрохирургическом отделении заменили входные двери, напольное покрытие, обновили систему освещения и отопления, санузлы. В палатах, ординаторской, сестринской установлена новая мебель. Сегодня в отделении, рассчитанном на 30 пациентов, 15 палат. Отделение отвечает всем современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для безопасности установлены электромагнитные замки. На ремонт нейрохирургического отделения из регионального бюджета направили 5 млн рублей, из собственных средств больницы 1,6 млн рублей было выделено на приобретение мебели.

За время подготовки к 300-летию Кузбасса в областной детской больнице открыты современные МРТ-кабинет, рентген-кабинет, приобретена новая хирургическая эндоскопическая стойка, открыт отдел ПЦР-диагностики, отремонтированы фасады детских поликлиник по ул. Тухачевского, 27 и пр. Ленинградский, 12. Капитально отремонтирован переход из консультативной поликлиники в стационар, завершается капитальный ремонт фасада хирургического корпуса. В отделении лучевой диагностики введен в эксплуатацию новый высокопольный современный магнитно-резонансный томограф стоимостью 79 млн рублей, приобретенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируется провести капитальный ремонт хирургического корпуса и отделений родильного дома.

КОДКБ им. Ю.А. Атаманова – это крупнейшее современное учреждение детского здравоохранения Кузбасса, где оказывают высококвалифицированную помощь по 23 медицинским профилям и направлениям: акушерское дело, лабораторная диагностика, рентгенология, физиотерапия, функциональная диагностика, оториноларингология, урология, ультразвуковая диагностика, педиатрия, анестезиология и реанимация, эндоскопия, нейрохирургия, неонатология, детская хирургия и др. Высокотехнологичную медпомощь получают беременные женщины, а также дети и подростки от рождения до 17 лет включительно.

На базе больницы круглосуточно работает единственный в Кемерове детский травмпункт. В составе КОДКБ им. Ю.А. Атаманова есть бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, а также родильный дом третьего, наивысшего уровня сложности, где работают врачи высокой квалификации с многолетним опытом.

По инициативе губернатора Кузбасса в состав областной детской больницы вошли Кемеровская городская детская клиническая больница № 7 и Кемеровская городская детская поликлиника № 16. Объединение позволило создать замкнутую трехуровневую систему оказания медицинской помощи детям: в одной медицинской организации можно получить все виды медицинской помощи – диагностику, лечение, реабилитацию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.