Более 800 кузбассовцев приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

30 мая более 800 кузбассовцев приняли участие в уникальном полумарафоне с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Соревнования прошли в Кемерове во второй раз. Соревновались как профессиональные спортсмены, так и любители. Самому юному участнику состязания – 3 года, самому возрастному этим летом исполнится 75 лет.









В открытии полумарафона приняли участие заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр, пятикратный чемпион страны Александр Деревягин, заслуженный мастер спорта России, многократный победитель и призер первенств по легкой атлетике, чемпион Универсиады в Катании, участник Олимпийских игр Андрей Кислых. Сергей Алексеев и Сергей Мяус также приняли участие в забеге на дистанции 1 км.

Участники забега выбирали дистанции в соответствии со степенью подготовки: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. Зона старта и финиша располагалась на площади перед Кемеровским президентским кадетским училищем. На всех маршрутах находились волонтеры, которые следили за состоянием здоровья участников, направляли их на нужную дистанцию и поддерживали.

На дистанции 21,1 км победили Жанна Меньшова и Валерий Турбаба, дистанцию 10 км быстрее всех преодолели Галина Иванова и Геннадий Пенкин, на дистанции 5 км лучшими стали Ксения Шевякова и Денис Каталкин, на дистанции 1 км победу одержали Полина Титова и Роман Сенофонкин.

Победители награждены кубками, грамотами и медалями. Каждый участник получил памятную медаль и яркую футболку с символикой «ЗаБег».

Помимо соревнований для кузбассовцев была организована концертная программа, зона отдыха, детская площадка, фуд-корт.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.