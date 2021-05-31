В ледовом дворце «Кузбасс» открылся пункт вакцинации от коронавируса

По будням с 09:00 до 16:00 любой желающий старше 18 лет может привиться против коронавируса в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс». В специально оборудованном помещении работает медицинская бригада в составе врача-терапевта и медсестры, а также администратора Кемеровской городской клинической поликлиники № 5 имени Л.И. Темерхановой.









Первым в новом пункте вакцинации привился директор регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов.

«В честь открытия спорткомплекса мы запускаем уникальную акцию. За сутки ЛДК «Кузбасс» могут посетить до 3 тысяч человек. Нам важно, чтобы все посетители чувствовали себя в безопасности и только укрепляли здоровье в наших стенах. Поэтому мы призываем всех поставить прививку от коронавируса. Те, кто поставит в нашем прививочном пункте оба компонента, получит сертификат на одно бесплатное посещение ледового дворца «Кузбасс». При этом человек сам выберет, куда ему пойти: в тренажерный зал, СПА-комплекс, баню или бассейн», – отметил Владислав Нефедов.

Всего в Кузбассе работает 138 стационарных и 50 мобильных пунктов вакцинации, а также 7 передвижных прививочных пунктов в ТЦ. Неделю назад был открыт временный пункт вакцинации в кемеровском аэропорту имени А.А. Леонова.

По информации министерства здравоохранения региона, с начала массовой прививочной кампании в Кузбасс поступило 303 тысячи доз противокоронавирусной вакцины. На этой неделе ожидается поставка еще 20 тысяч доз. 264 тысячи жителей региона привиты, из них 117 тысяч – люди старше 60 лет. Началась вакцинация пациентов с хроническими заболеваниями: туберкулез, ВИЧ, диабет. Кроме того, на дому привито более 8 тысяч маломобильных граждан.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.