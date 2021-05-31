По результатам мониторинга работы региональных властей по выстраиванию обратной связи с населением, которую проводит АНО «Диалог Регионы», ЦУР Кузбасса вошел в тройку лидеров в Сибири. Специалисты оценивают качество ответов и время реагирования. Центры управления регионами аккумулируют все предложения и жалобы жителей.

«Кузбасский ЦУР вошел в тройку лидеров как по работе с обращениями граждан, которые приходят через соцсети, так и по блоку информирования пользователей интернета. Сейчас, когда мы отработали первые полгода, можем сказать, что ЦУР Кузбасса взял очень качественный старт», – сказала начальник управления по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Дарья Богданова во время визита в регион. Также она отметила, что специалисты кузбасского ЦУРа нацелены не только на скорость внедрения определенных процессов, но и на качество исполнения своих задач.

ЦУР Кузбасса полностью укомплектован квалифицированными специалистами. Два сотрудника – Алеся Волкова и Константин Фадин – стали финалистами федерального конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», в котором участвовали более 13,4 тысячи специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.

«Центры управления регионами помогают оперативно решать проблемы жителей. Люди хотят, чтобы власть их услышала, при этом не хотят терять время, чтобы попасть на прием в ведомства. Поэтому диалог власти с обществом все стремительнее переходит в онлайн-формат, и задача ЦУРа – сделать его оперативным и конструктивным», – подчеркнул руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.

С момента открытия ЦУР Кузбасса жители направили более 26 тыс. сообщений через открытые источники в интернете, отработано 97%. В топ тем вошли вопросы качества дорог – 19%, благоустройства – 19%, ЖКХ – 13%, соцзащиты – 11%, транспорта – 10%. Все сигналы, поступившие от жителей, фиксирует система «Инцидент Менеджмент», а отработку этих сигналов контролируют специалисты ЦУР.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.