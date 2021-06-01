По 4 тонны топлива бесплатно в этом году получат 9,5 тысячи кузбассовцев.

Бесплатный уголь получат пенсионеры, не имеющие федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива, с размером среднедушевого дохода семьи (или одиноко проживающие), не более 150 % прожиточного минимума, малоимущие семьи с детьми, не имеющие федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива, с доходом на каждого члена семьи не более прожиточного минимума, малоимущие граждане трудоспособного возраста, попавшие у трудную жизненную ситуацию, с размером среднедушевого дохода семьи не больше прожиточного минимума.

Списки получателей благотворительного угля сформированы на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.

Угольные компании планируют предоставить 38,1 тысяч тонн топлива. Акция будет проходить во всех 34 муниципальных образованиях Кузбасса и продлится до конца сентября 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.