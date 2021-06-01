Выставка новейших технологий в сфере угледобычи открылась в Новокузнецке

1 июня в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» стартовали XXIX Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2021», XI Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и VI Международная специализированная выставка «Недра России».













Технологии и наработки в Кузбассе представили около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран – Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США и других.

«В Кузбассе много производителей, мы оказываем им поддержку не только в реализации проектов, но и в научных изысканиях, чтобы они могли разрабатывать новые технологии и как можно быстрее внедрять на производствах. Развитие машиностроения продолжается, есть прекрасные образцы нового оборудования, в том числе по дегазации угольных пластов. Нам нужна кузбасская технология в горнорудной и угольной отраслях, которая была бы быстро введена в эксплуатацию. Все возможности для этого у нас есть: наука, образование, машиностроение, угольные предприятия, где оборудование можно испытывать, дорабатывать, усовершенствовать до промышленного образца мирового уровня. Кроме того, на площадках «Уголь России и Майнинг» все участники могут пообщаться с главами территорий, оценить возможности для инвестирования», – отметил губернатор Сергей Цивилев на открытии выставки.

На площади 50 тыс. кв. м. разместились более 4,5 тыс. экспонатов, в том числе самый большой российский самосвал грузоподъемностью 65 тонн, инновационная турбина пылеподавления, которая может работать при экстремально низких температурах, шарнирно-сочлененный самосвал для транспортировки сыпучих материалов в условиях бездорожья, дизель-гидравлический тягач для перевозки людей и грузов в шахте и другая техника.

Выставка пройдет с 1 по 4 июня. Для гостей и участников запланированы семинары и деловые встречи, которые позволят обменяться опытом и наладить контакты.

Одним из ключевых событий первого дня стало соглашение, подписанное генеральным директором АО «Стройсервис» Дмитрием Николаевым и генеральным директором ООО «Комацу СНГ» Морита Ёшихиро. В соответствии с ним АО «Стройсервис» закупит более 130 единиц горнотранспортного оборудования машиностроительного концерна Komatsu на сумму около 140 млн долларов. Техника поступит в компанию до 2023 года.

Поступление горнотранспортного оборудования позволит создать порядка 400 новых рабочих мест на предприятиях АО «Стройсервис» в Прокопьевске и Прокопьевском округе, Новокузнецком районе, Березовском и Киселевске.

Экскаваторы, технологические автосамосвалы и тяжелые бульдозеры производства Японии, Германии и России (завод Komatsu в Ярославле) отличаются высокой производительностью, надежностью, экономичностью, экологичностью, комфортными рабочими местами для водителей и машинистов. Двигатели обеспечивают низкий уровень потребления топлива, уровень очистки выхлопных газов соответствует международным стандартам EPA Tier3 и EU Stage 3A, все используемые материалы подлежат вторичной переработке и использованию.

«Компания Komatsu стала еще одним предприятием, которые активно развивают сотрудничество с Кузбассом. Мы предложили компании войти в Союз машиностроителей Кузбасса. Сегодня обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и приняли решение, что будет развиваться сервисный центр компании, на котором будут выпускать отдельные элементы из металла, произведенного в Новокузнецке», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что в Кузбассе уже есть положительный опыт сотрудничества с компанией Liebherr, которая наладила в регионе производство кузова для самосвала из кузбасского металла, собрали первый 20-тонный самосвал. Завод Кемеровохиммаш, член Союз машиностроителей Кузбасса, выпускает и другие детали для Liebherr. Компания отмечает, что техника, которую выпускают кузбасские машиностроители, высочайшего качества.

В свою очередь заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский поблагодарил главу Кузбасса Сергея Цивилева за успешную работу по созданию в регионе инвестиционного климата.

«Хотел бы отметить особую роль Кузбасса. Недавно было выпущено Постановление Правительства РФ, осуществляющее поддержку в форме государственно-частного партнерства для реализации комплексных научно-технических программ. Первая такая программа будет принята в Кузбассе, она включает более 20 инвестиционных проектов из разных сфер – от экологии до цифровизации. Каждый из этих проектов реализуется в содружестве научных организаций и индустриальных партнеров – угольных и машиностроительных предприятий Кузбасса. Важно, что угольные компании заинтересованы в реализации программы и готовы инвестировать наряду со средствами, которые будут вкладываться из федерального бюджета», – сказал Анатолий Яновский.

В честь дружбы между Кузбассом и Японией заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, губернатор Сергей Цивилев и заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов вместе с делегациями АО «Стройсервис» и Komatsu заложили Аллею Партнерства в Новокузнецке. Акция приурочена к 300-летию Кузбасса, а 30 саженцев специального морозоустойчивого сорта сакуры доставили из Читы.

Как отметил Морита Ёшихиро, компания Komatsu давно сотрудничает с Кузбассом, и инвестирует в развитие всего региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.