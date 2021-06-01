Первый именной «БелАЗ» запустили на Бачатском разрезе компании «Кузбассразрезуголь». Его посвятили участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического труда, знаменитому кузбасскому горняку Николаю Путинцеву. Событие приурочили к 300-летию промышленного освоения региона. Тему продолжит Арина Мерлова.

В 1956 году экскаваторная бригада под руководством Николая Путинцева установила рекорд – отгрузила 1 млн 400 тыс. куб. м. горной массы. Это положило начало движению «команд-миллионеров» в регионе. Более 40 лет отдал Николай Афанасьевич Бачатскому разрезу, сегодня его дело в компании «Кузбассразрезуголь» продолжают внуки и племянники – трудовая династия.

Проект «Великие имена технике» был запущен компанией «БелАЗ» в прошлом году. И его главная цель – отметить заслуги тех, кто внёс значительный вклад в развитие горнодобывающей отрасли, увековечить память. Управлять 220-тонным самосвалом будет одна из лучших бригад на разрезе.

Техника с таким гордым именем должна работать на все сто. Перед бригадой сейчас стоит ответственная задача – не подвести. Новый карьерный корабль отправляется в своё производительное плавание.

«Николай Путинцев» – первый именной «БелАЗ» «Кузбассразрезугля», но этот проект обязательно будет продолжен.

Автор: Арина Мерлова