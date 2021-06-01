Два десятка агробизнесменов на протяжении двух месяцев обучались в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Выпускники получили не только дипломы. Трое из них по итогам обучения выиграли гранты от агропродовольственного фонда «Своё», «Россельхозбанка», который и является инициатором федерального проекта.

«Школа фермера», федеральный проект «Россельхозбанка», в нашем регионе проходил впервые на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Для двух десятков слушателей преподавательский состав разработал и прочитал программу, состоявшую из 6 модулей, касающихся агропромышленного комплекса, менеджмента и реального бизнеса.

Инициатор проекта – «Россельхозбанк». По стране это был второй выпуск «Школы фермера», во время которого программа начинания была расширена. Теперь это не только обучение, но и конкурс.

В Кузбассе обладателями фермерских грантов от «Россельхозбанка» и фонда «Своё» стали Евгения Молярова, Петр Иванов и Анастасия Потанина. Они получили деньги на развитие своего бизнеса.

Следующая «Школа фермера» состоится в сентябре, заявки на участие в ней уже начали принимать в Кузбасской сельхозакадемии, кемеровском отделении «Россельхозбанка» и профильном региональном министерстве.

Автор: Сергей Ищенко