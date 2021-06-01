Сегодня дан старт новому сезону кемеровской Детской железной дороги. В честь этого прошёл праздник, посвященный Дню защиты детей, с развлекательной программой, веселыми героями, конкурсами, призами и подарками. Подробности – в нашем следующем материале.

Бесплатный проезд для всех желающих и театрализованная программа вызвали большой ажиотаж. Но на кемеровской Детской железной дороге можно не только покататься. Также она действует как центр профессиональной ориентации для школьников. Под контролем инструкторов ребята будут проходить практику, работать помощниками машиниста, проводниками и дежурными по станции.

Дорога будет работать всё лето. Будут курсировать два состава, состоящие из тепловоза и трёх пассажирских вагонов по 36 мест. Поезда с обеих станций – Пионерской и Городской – начинают отправляться с 11:00 через каждые 40 минут.

Автор: Арина Мерлова