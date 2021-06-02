Вдохнуть полной грудью не могут жители улицы Балтийская областного центра. Они обратились в нашу редакцию и рассказали, что мусор в частном секторе не вывозят уже около трёх недель. Тем временем контейнер и площадка оказались буквально под завалами отходов. В проблеме разбиралась Арина Мерлова.

Примерно за год. Жители уверяют: такую же картину наблюдали и в 2020-ом. А весной здесь частыми гостями были пожарные – переполненный контейнер горел практически каждую неделю.

В договорах, которые подписали жильцы с компанией, указано, что контейнер должен очищаться в том случае, если он заполнен хотя бы на одну треть. Но, как мы видим, здесь мусора хватит, как минимум, на два таких бака.

Последний раз спецтехника приезжала в начале мая. Однако заполнился бак практически за считанные часы. На несколько улиц – один контейнер. Раньше было больше – жильцы стали отказываться. Они против того, чтобы рядом с их домом была свалка, которую не убирают неделями.

Валентина Паранок живет на этой улице больше 20 лет. Вспоминает: раньше ликвидацией занималась другая организация, и проблем не возникало. Каждый житель напрямую передавал свои отходы спецтехнике. Теперь же приходится складировать мусор в собственном дворе.

Пока наша съёмочная группа общалась с жильцами, на место приехал мусоровоз. Правда, ненадолго. Специалист регионального оператора объяснила: ветви, старые шины и земля не относятся к твёрдым коммунальным отходам.

Уже сегодня площадку пообещали очистить. Однако, чтобы больше свалки не возникало, у собственников есть два варианта: либо заключить договор со специализированной компанией на ликвидацию огородных отходов, либо вывозить мусор на полигон самостоятельно.

Автор: Арина Мерлова