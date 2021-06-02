Второй день всероссийского форума «Вектор детства» отметился не только дискуссиями. Сегодня около Ледового дворца открылась «Фестивальная улица» – на игровых и творческих площадках гостей встречают аниматоры. Обо всём по порядку расскажет Анастасия Подоляко.

Название «Фестивальная улица» говорит само за себя: для детей работают десятки игровых, спортивных и творческих площадок. За 2 дня их посетили больше 2 000 ребятишек.

Здесь дети могли попробовать себя в робототехнике, танцах, научиться рисовать мультфильмы, или, например, как 9-летний Савелий, представить себя водителем бульдозера.

Форум объединил выставочную и деловую части. На этих площадках можно найти много интересного: одежда, обувь, игрушки, мебель от местных и российских производителей.

На повестке дня – вопросы от глобальных до, казалось бы, совсем точечных. Обсуждали меры поддержки многодетных семей, возможности развития адаптивного спорта, информационную безопасность и привлечение школьников в кружки и секции.

Как отметила Анна Кузнецова, результатом двухдневной работы на площадках должна стать конкретная помощь каждому ребёнку, который в этом нуждается. Это главная цель. И ещё одна задача – Владимир Путин поручил создать профильное ведомство, которое будет заниматься вопросами детства. Участники форума должны определить задачи и состав будущего органа.

Автор: Анастасия Подоляко