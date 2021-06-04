4 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр энергетики России Николай Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса, а также о реализации других проектов компании – добыче метана из угольных пластов.

«Заключение данных соглашений позволит развивать сотрудничество сразу в нескольких сферах. В плане экономики компании планируют развивать промышленность и энергетику в Кузбассе, повысится инвестиционная привлекательность региона в глазах экономических факторов. Основным фактором газификации станет улучшение экологии, соответственно, качества жизни в регионе. Этому же будет способствовать поддержка проектов бизнеса по экологической модернизации предприятий в рамках исполнения Послания президента Российской Федерации Федеральному собранию», – отметил губернатор Сергей Цивилев.



Стороны договорились взаимодействовать по вопросам развития газоснабжения и газификации региона, обеспечения бесперебойных поставок природного газа, реализации программ в сфере газоснабжения и газификации.

«Газпром» со своей стороны намерен реализовывать проекты по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе, а также развивать использование метана угольных пластов в качестве моторного топлива и топлива для газовых котельных.

Минпромторг России планирует привлекать отечественных производителей к политике импортозамещения и освоения производства нового высокотехнологичного оборудования для добычи газа и его дальнейшей переработки.

Министерство энергетики РФ намерено содействовать развитию производства и рынка потребления сжиженного природного газа на территории Кузбасса, рынков газомоторного топлива и газозаправочной инфраструктуры в регионе.



Правительство Кузбасса, в свою очередь, содействует ПАО «Газпром» в обеспечении благоприятного инвестиционного климата для развития системы газоснабжения, а также других инвестиционных и социальных программ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.