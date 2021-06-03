Спасатели Агентства по защите населения и территории Кузбасса отработали водолазные спуски. Актуально в преддверии купального сезона. С теми, чьё дело – спасение утопающих, познакомилась Анастасия Подоляко.

Самое глубокое место этого карьера – 48 метров. Предположительно, где-то здесь затонул автобус. Спасатели ищут его с эхолотом. А другой водолаз уже готов сойти с берега в воду. Готова и третья группа: они выплывут, когда объект уже будет найден.

История про затонувший автобус, разумеется, легенда. Как и про пострадавшего. Но все действия – такие же, как и в «боевых» условиях. На кадрах видно, как водолаз идёт по дну. Он на глубине больше 10 метров, и на поверхности – только небольшой след. А здесь группа готовится к спасению условного утонувшего. Операция заняла чуть больше 20 минут.

В составе экипажа обязательно есть спасатель, который следит за сигнальным концом, другими словами, наблюдает за передвижением и состоянием водолаза на дне. При необходимости ему на помощь придёт коллега. Он тоже на борту и в полной экипировке. Таким составом, бывает, делаются 5–6 выездов за сутки.

Чуть больше, чем за месяц, на водоёмах Кузбасса погибли 7 человек. Из них – двое детей. Что касается взрослых, большинство из них – в нетрезвом виде. Для сравнения: за весь 2020-ый утонули 73 человека, годом ранее – 99.

Водолазы не только выезжают на ЧС. Регулярно они устраивают «субботники» на водоёмах. Со дна собирают осколки, банки и ветки. Но только на официальных пляжах. Таких в Кузбассе 33. На каждом есть спасательный пост и оборудование. И, как показывает статистика, количество несчастных случаев в этих местах близится к нулю.

Автор: Анастасия Подоляко