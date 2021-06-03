Сто юных гимнастов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана приехали на соревнования в Кузбасс. В этом году они проходят в юбилейный, сороковой, раз и посвящены 300-летию промышленного освоения региона, а также 60-летию Ленинск-Кузнецкой спортивной школы олимпийского резерва.

На этот юбилейный турнир приехали не все постоянные заграничные участники. В их странах действуют ковид-ограничения, и пробиться через санитарные кордоны не удалось. Но представители Монголии, Австралии, Болгарии и других стран прислали свои поздравления. Удалось прибыть из далекой Франции одному из самых титулованных гимнастов, выпускнику школы Ленинска-Кузнецкого Алексею Тихоньких. Он внимательно наблюдал за молодыми последователями и награждал самых отличившихся. Отметил он и высокий уровень организации соревнований.

Такая оценка, с учетом международного опыта, многого стоит. И каждый участник постарался показать свои лучшие элементы и программы. А на торжественном открытии все они получили напутствия чемпиона и главного судьи. Им не один год остаётся опытнейший арбитр Григорий Левин.

Турнир по-прежнему популярен, и на этот раз прибыли многие сильные молодые гимнасты. Наш помост даст им путевку в большой спорт, как это было не раз.

Автор: Виктор Сохарев