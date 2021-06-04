Перформанс с таким названием сегодня прошел в столице Кузбасса в честь чемпионата России по смешанным боевым искусствам. Одноименную картину в стиле стрит-арт на территории цеха Корпорации «АСИ» написал известный художник Арсений Власов.

Почему арт-перформанс происходит на производстве? Ответ прост: он посвящен чемпионату России по смешанным боевым единоборствам, а Корпорация «АСИ» поддерживает Союз России по ММА с момента его основания.

Специально для перформанса Арсений Власов, художник, чьи картины можно увидеть по всей России, включая известнейшие музеи и частные коллекции, сегодня в цехе написал одноименное полотно, посвященное смешанным единоборствам.

Арсений сделал заготовку произведения искусства, закончить которую и предложили руководству Корпорации «АСИ», а также федераций ММА – не только российской, но и международной.

Инсталляция закончена, территорию Корпорации «АСИ» она не покинет – для неё сделают красивую раму.

Автор: Сергей Ищенко