Радиостанция «Кузбасс FM» стала победителем на Всероссийском фестивале «Вместе медиа» сезона 2020-2021 в номинации «Утреннее шоу/Вечернее шоу»! Об этом стало известно 6 июня на торжественной церемонии награждения в Москве, где были названы лучшие аудиопрограммы конкурса, присланные со всей России. Организатором фестиваля традиционно выступил «Фонд независимого радиовещания».

«Кузбасс FM» одержал победу благодаря выпуску программы «Тема на заказ», в котором участники эфира разбирались, нужны ли уроки полового воспитания в школе.

Проект «Вместе медиа» объединяет региональных медиаигроков, поддерживая этические стандарты и качественный контент и помогая локальным медиа работать в digital. Принципиальное значение имеет тот факт, что все эксперты и члены жюри — исключительно специалисты-практики, работающие в ведущих СМИ России.