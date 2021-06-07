Кемеровчане начали чаще встречать четвероногих пешеходов. По улицам прогуливались лоси и лисы. А на выходных к людям вышел медведь. Откуда взялся косолапый, что с ним сейчас и с чем связано нашествие животных, выясняла Анастасия Подоляко.

В департаменте по охране объектов животного мира впервые за 40 лет зафиксировали: медведь вышел на улицы Кемерова. Инспекторы предполагают, что косолапого незаконно сделали домашним питомцем. Он сбежал, но в городе решил не задерживаться.

Вероятность того, что медведь снова выйдет в город, небольшая, но есть. Если такое случится, очевидцам необходимо об этом сразу сообщить в департамент по охране объектов животного мира.

Кстати, вчера с диким животным встретились и жители Краснобродского. На обочине дороги заметили лису. Диких животных лучше не кормить и не пытаться их погладить. Новая обстановка для них – стресс. И поэтому их поведение предсказать сложно.

А эти кадры сделаны неделю назад в Кемерове. В Ленинском районе на утреннюю прогулку вышли лоси. С сохатыми ситуация та же: трогать нельзя. Особенно, детёнышей. Контакт с человеком может изменить запах малыша, и мама перестанет о нём заботиться. В целом же, тот факт, что звери выходят к людям, биологи оценивают положительно.

Сезонная миграция, любопытство или поиск еды – причины, почему дикие животные покидают родной лес, могут быть разными. Но для человека порядок действий только один: не трогать их, не делать резких движений и не пугать, чтобы не навредить природе.

Автор: Анастасия Подоляко