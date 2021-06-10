Сергей Цивилев: Внедрение новых образовательных технологий – залог успешного развития региона

10 июня губернатор Сергей Цивилев и заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева приняли участие в дискуссии «Равные возможности для всех: роль семьи и цифровых технологий в образовании», а также обсудили задачи модернизации образования в регионе в ходе международной конференции EdCrunch Kuzbass.









«Проведение международной конференции такого уровня позволяет обменяться опытом внедрения новых технологий в образовании, новых стандартов. По итогам форума мы определим, какие практики стоит привнести в образование Кузбасса. Задачи надо ставить на далекое будущее, и готовить детей к работе в совершенно других условиях, в цифровой век. И мы создаем все условия, чтобы учиться здесь по любой выбранной специальности. Театр, спорт, наука, промышленность – все, что хотите, чтобы реализоваться здесь на самом высоком, мировом уровне», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил глава региона, в Кузбассе уделяют особое внимание поддержке семьи и детей, созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Он привел в пример Вадима Санникова, который победил на крупнейшем в мире конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников.

В регионе проживают более 600 тысяч детей и подростков, и необходимо дать возможность реализовать таланты и способности каждому юному кузбассовцу, обеспечить равные возможности образования для ребят независимо от того, где они живут – в городе или отдаленном поселке, селе, деревне.

Сегодня в Кузбассе цифровым оборудованием обеспечены 50 % школ – 320 учреждений. Все новые школы в Кузбассе построены в цифровом формате. Так, за время подготовки к 300-летию построили 5 цифровых школ, в том числе Кемеровское президентское кадетское училище. Это современные здания с цифровыми кабинетами, лабораториями физики, химии и биологии, 3D-принтерами и многим другим. Важно, что такие школы открываются не только в городах. В 2019 году построили школу в селе Журавлево Промышленновского округа. В этом году планируется построить еще 6 цифровых школ и 3 учреждения дополнительного образования.

Цифровизация касается не только новых образовательных учреждений. По губернаторской программе «Моя новая школа» после капитального ремонта и оснащения в Кузбассе открыли 20 школ в сельской местности и разных городах Кузбасса. В восьми идет ремонт, работы в них завершат до конца 2021 года.

Благодаря участию региона в нацпроекте «Образование», цифровым оборудованием оснастили 151 образовательную организацию. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» они получили комплекты ноутбуков, принтеры и интерактивные доски. В этом году поставят оборудование еще в 166 школ. Также по нацпроекту образовательные организации подключают к высокоскоростному интернету: в прошлом году сеть провели в 51 школу, в этом подключат еще 107. Для городской местности установлена скорость не менее 100 Мб/с, для сельской – не менее 50 Мб/с. Таким образом, Кузбасс выполнит поручение президента – абсолютно во всех школах региона появится скоростной интернет.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева в ходе конференции отметила передовой опыт Кузбасса в работе по применению цифровых технологий в образовании. Она подчеркнула намерение федерального центра и далее поддерживать Кузбасс в развитии сферы образования.

Замминистра рассказала о подготовке соглашения между правительством Кузбасса, Минпросвещения РФ и компанией «Цифровое образование» об использовании в регионе коммуникационной платформы «Сферум».

«Вынужденная работа в дистанционном формате показала уязвимость системы образования в том плане, что у нас не было своей технологии, на которую бы мы могли полностью рассчитывать. Если бы нам отказали в использовании западных разработок, то не было бы возможности организовать коннект между учениками и учителями. На сегодняшний день “Сферум” – полноценно работающая система видеоконференцсвязи, мессенджеров, управления образовательным процессом, которая с 1 сентября будет использоваться в нескольких регионах. Кузбасс – один из регионов-участников отработки этой платформы», – рассказала Татьяна Васильева.

В ходе пленарного заседания неоднократно отмечались успешные наработки кузбасских преподавателей. Так научный руководитель института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин привел в пример кузбасский опыт в плане налаживания удаленного обучения.

«В апреле мы вступили в международный консорциум с учеными из семи стран, изучали, как проходит обучение в период пандемии. Мы увидели такой сложный феномен, как цифровое неравенство, начиная от территориального, когда у многих детей не было доступа в интернет, до социального различия в доступе к техническим средствам, ресурсам. В этом плане отлично себя проявил Кузбасс. Когда мы изучали разные регионы, узнали, что практически за две недели здесь полностью запустили систему электронного обучения», – отметил Исак Фрумин.

Директор школы «Летово» Михаил Мокринский акцентировал внимание на том, что к такому виду образования как дистанционное обучение оказались не готовы ни учителя, ни родители, ни дети – даже самые одаренные и успешные.

Как заявил основатель и программный директор конференции EdCrunch Нурлан Киясов, цифровизация образовательного процесса дает качественное изменение процесса обучения. «Цифровые технологии позволяют учиться из любого места и в любое время, дают возможность вариативности для детей по предметам и уровню сложности. Ребенок, выкладывая свои идеи, находит единомышленников по всему миру», – отметил Нурлан Киясов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.