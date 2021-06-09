Чтобы вовлечь детей в процесс образования, необходимо модернизировать и школы. Поэтому в Кузбассе возводят цифровые. Вместо привычных досок – интерактивные, вместо учебников – ноутбуки. 1 сентября прошлого года открылся второй корпус кемеровской школы №85. О новых возможностях для учеников узнавала Арина Мерлова.

Первому корпусу школы №85 всего 5 лет, и он тоже цифровой. Помимо стандартных учебных кабинетов и спортивного зала, здесь есть бассейн – 6 дорожек по 25 метров. Летом в нём занимаются ребята из детского лагеря.

Развить критическое мышление и научиться работать в группе. Концепция учреждения направлена на реализацию STEAM технологий – сочетание сразу нескольких предметных областей. Школа №85 вошла в список «500 лучших школ России».

Во втором корпусе школы цифровизация уже со входа в здание: установлены специальные устройства, определяющие температуру человека. Учебный день – как учащегося, так и учителя – начинается с интерактивного киоска, где можно увидеть расписание. 63 учебных кабинета, лаборатории для практических занятий по химии, физики, биологии. Дополнительное образование предусмотрено по различным направлениям и 24 программам.

Во всех кабинетах во втором здании есть интерактивные панели, смарты – большие планшеты, которыми можно пользоваться, как компьютером. О цифровизации напоминают не только кабинеты: в рекреациях школы установлены интерактивные столы и киоски.

За 5 лет школа выпустила 140 ребят, в числе которых 14 федеральных медалистов, 8 региональных, а четверо имеют золотой знак «Отличник Кузбасса». Лесная Поляна – активно развивающийся район, востребованный на рынке недвижимости, современный и молодой. Цифровая школа сюда логично вписывается.

В рамках подготовки к 300-летию в Кузбассе построено 5 подобных учреждений, 20 уже переоборудовано. Еще 9 сдадут до конца этого года. Чтобы технологии были доступны не только в крупных городах.

Автор: Арина Мерлова