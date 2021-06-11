В регионе проходят гидравлические испытания тепловых сетей. На сегодняшний день проверили 3147 км труб, что составляет почти 79 % от запланированных работ. В 21 муниципалитете гидравлические испытания полностью завершены.

«Задача жилищно-коммунального комплекса Кузбасса в предстоящем отопительном сезоне – отработать без сбоев. На подготовку региональной системы теплоснабжения планируем направить 9,4 миллиарда рублей. Еще 4,5 миллиарда рублей направим на приобретение угля», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

К предстоящему отопительному периоду в Кузбассе подготовят 943 котельных, 10 из них капитально отремонтируют. Кроме того, в период ремонтной кампании 2021 года запланировано заменить и капитально отремонтировать 104,6 км тепловых, а также 102 км водопроводный сетей.

В Ленинске-Кузнецком проходит второй этап реконструкции на центральной котельной, включающий замену котла № 2. В Березовском на котельной № 4 идет замена котла № 1 на водогрейный, в Новокузнецке котельную № 123 планируют перевести с угольного топлива на электрическое. В городе Тайга на котельной «Центральная» идет капитальный ремонт котла № 4. Помимо этого, в пгт Верх-Чебула строят современную котельную, ввод которой позволит закрыть две маломощные кочегарки. В поселке Металлург Новокузнецкого муниципального округа новая котельная уже достроена, готовятся документы для ввода в эксплуатацию.

«Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов на особом контроле у Ростехнадзора, представителей муниципальных образований, регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса и Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Эксперты следят за сроками и качеством выполнения работ», – сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.