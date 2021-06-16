Именно такое количество коек функционировало в Кузбассе в период высокой заболеваемости осенью прошлого года. В настоящий момент есть возможность вернуть их все к работе в период от 12 часов до трех суток. Еще в апреле текущего года Министерством здравоохранения Кузбасса на случай ухудшения ситуации по заболеваемости COVID-19 была определена последовательность открытия резервных баз.

В течение трех дней 500 дополнительных коек уже будут готовы в медицинских организациях в северной и южной агломерациях: в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн, в Кемеровской городской клинической больнице № 4, в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю.Е. Малаховского (корпус на ул. Петракова), а также в больницах Междуреченска, Юрги и Белова.

«Заболеваемость растет, поэтому пришлось вернуть в Кузбассе некоторые ранее отмененные ограничительные меры. Система здравоохранения региона готова к росту заболеваемости коронавирусом. Достаточно средств индивидуальной защиты, медикаментов для лечения пациентов, аппаратов ИВЛ, кислородной поддержки. И самое главное – сейчас в нашем распоряжении есть вакцины. Теперь каждый человек может поставить прививку и обезопасить себя и близких. Известно, что молодое поколение переносит инфекцию легче, нередко бессимптомно, но при этом является источником заражения для старших родственников, которые болеют тяжело и с осложнениями», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что в Кузбассе достаточно вакцины, поэтому, чтобы снизить вероятность заболевания, рекомендуется привиться от коронавируса. Сейчас действует 138 стационарных пунктов вакцинации и около 70 мобильных. Наиболее удобный пункт вакцинации можно найти по ссылке на сайте регионального Минздрава https://kuzdrav.ru/public/prophylaxis/covid-vaccination.php.

Особое внимание в Кузбассе уделяется подготовке медицинских кадров. Будущих медицинских работников выпускают Кемеровский государственный медицинский университет, Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей и Кузбасский медицинский колледж. По программам специалитета с 2019 года по 2021 годы увеличен целевой прием – с 253 бюджетных мест до 311, по программам ординатуры – с 86 до 463. Например, в Кузбасском медицинском колледже и его филиалах в 2019 году количество бюджетных мест составляло 2150, в 2021 – 2520.

По информации регионального Минздрава, после окончания учебных заведений многие выпускники устраиваются на работу в государственные больницы и поликлиники родного Кузбасса. В 2019 году 12 выпускников Новокузнецкого института усовершенствования врачей, 181 выпускник Кемеровского медуниверситета и 356 выпускников Кузбасского медколледжа устроились на работу в государственные медицинские организации, в 2020 – 7 выпускников института усовершенствования врачей, 216 выпускников медуниверситета и 502 выпускника медколледжа.

Для привлечения специалистов в отдаленные территории работают федеральные и региональные программы. По программе «Земский доктор» в 2019 году получили выплаты 58 врачей, в 2020 – 53 врача. По программе «Земский фельдшер» – 53 фельдшера в 2019 и 58 – в 2020 годах.

Активно строят и ремонтируют медицинские учреждения. В числе вновь построенных объектов в Кемерове – детская поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, взрослая поликлиника в Заводском районе. Отремонтированная по поручению губернатора Сергея Цивилева поликлиника Кузбасского клинического онкологического диспансера открылась в юбилейном году Новокузнецке.

В 2021 году в Новокузнецке завершится строительство новой современной инфекционной больницы. На территории Яшкинской районной больницы будет достроено новое здание отделения скорой медицинской помощи.

В год 300-летия региона по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется отремонтировать 6 объектов в 4 медицинских организациях: Кемеровской городской клинической поликлинике № 5, Кузбасской детской клинической больнице им. профессора Ю.Е. Малаховского, Прокопьевской и Осинниковской городских больницах. Отремонтированный по поручению Сергея Цивилева корпус Мариинской горбольницы откроется в юбилейном году.

В удаленных сельских территориях взамен аварийных установлены современные модульные здания. Открыто 40 новых ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. До конца 2021 года обновятся еще 40 модульных конструкций – ФАПы и амбулатории.

Напомним, что в связи с увеличением случаев заболеваемости коронавирусом временно внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

До конца июня в Кузбассе приостанавливаются массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, работа общепита с 02:00 до 06:00, кроме доставок и заказов навынос, работа фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах.

Работодателям рекомендуется перевести на удаленную работу не менее 30 % сотрудников, а также людей от 65 лет и старше, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.

Заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих досуговых центров, а также пропускная способность на спортивных мероприятиях снижается на 50 %.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.