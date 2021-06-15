Утром в Берёзовском загорелась обогатительная фабрика. Есть 1 погибший, остальные работники успели эвакуироваться. К данному часу пожар потушили. В течение дня на месте происшествия работала наша съёмочная группа.

Пожар начался больше 5 часов назад. Загорелся цех на третьем этаже. К данному моменту возгорание локализовано на площади 2 тыс. кв. м.

Ликвидировали пожар 75 человек. На месте также работали следователи. По их версии, к ЧП привели химикаты, которые вспыхнули в цехе обогащения.

На момент возгорания в цехе работали 72 сотрудника. После тревоги эвакуироваться не успела 58-летняя женщина. Крановщица спустилась из кабины, но до выхода дойти не смогла. Её вынесли на улицу, там врачи констатировали смерть. По этому факту возбуждено уголовное дело. Министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Панов заявил, что семье погибшей окажут материальную помощь.

Точные причины возгорания спасатели устанавливают. Тем временем прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли на предприятии федеральные законы об охране труда и обеспечении безопасности.

Сейчас предприятие приостановило работу. Когда руководители получат разрешение на восстановление здания, большинство сотрудников – всего их 860 человек – будут привлечены к ремонтным работам с сохранением полной заработной платы. Тем же, кто не устранял последствия пожара, за дни вынужденных выходных начислят 2/3 от прежней суммы.

Автор: Анастасия Подоляко