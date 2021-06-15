Сом, стерлядь, форель, судак – это не ассортимент магазина рыбных деликатесов, а краткое перечисление жильцов пруда в Кемеровском районе. Каких водных обитателей можно поймать в озере деревни Береговая Кемеровского округа, расскажет Сергей Ищенко.

Пока новых жильцов озера готовят к переселению. Водитель беловской станции скорой помощи, Игорь Губанов показывает свой богатый улов.

Рыбалка в пруду деревни Береговая платная. Но в дикой природе водоема с таким количеством обитателей, зачастую не свойственных для Кузбасса, не встретишь.

В общей сложности в пруду деревни Береговая обитает 18 видов рыбы, среди них судак, щука, канальный сом, толстолобик, сазан, карп. Ловить их можно в любой день. Местные жители с радостью покажут места с наибольшим клёвом. Если договоритесь.

Автор: Сергей Ищенко