Своеобразный подарок к 300-летию Кузбасса преподнесли спортсмены. Они установили рекорд России по тренировке с поднятием гирь. За ходом события наблюдали и наши корреспонденты.

Московская площадь и новый Ледовый дворец становятся спортивными центрами Кемерова. Именно здесь состоялся большой праздник с участием сильнейших атлетов. Когда в областном центре с размахом отмечали сразу два праздника, День России и День города, гиревики вышли на установление рекорда страны.

На площадке перед ЛДК собрались три сотни спортсменов из Кузбасса, Томска, Алтайского края, Новосибирска, а также республики Хакасия. Было поднято одновременно 300 гирь. Спортсмены в цветах флага России поднимали снаряды от 2 до 36 кг ровно 15 минут.

Тяжелые снаряды взяли в руки не только мужчины. В массовой тренировке участвовали около 30 женщин и 100 детей. Самым младшим – по 7 лет, а самым возрастным – уже за 60. Участники акции получили сертификат об установлении рекорда и памятные медали.

Большой и весомый – в прямом смысле – подарок сделан. Но наши физкультурники и спортсмены на этом не останавливаются. Новые рекорды будут и не только у гиревиков, но и у других атлетов. Достижения посвящают любимому Кузбассу.

Автор: Виктор Сохарев