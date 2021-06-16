Чуть меньше трех недель осталось до 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Основное празднование пройдет 6 июля на Московской площади, которую возводят специально к юбилейной дате. Времени осталось немного. Успеют ли строители закончить работу, узнавал Сергей Ищенко.

Московская площадь – сердце праздников Кузбасса. По периметру её огородят, а вход людей будет осуществляться через три аркады. И это не просто архитектурное решение, а символ трех столиц: Москвы и двух региональных – Кемерова и Новокузнецка.

Сейчас на площади ведутся, можно сказать, работы по благоустройству. Аркады, собранные на 100%, облицовывают, кладут плитку и асфальт, разбивают газоны, высаживают деревья, которые, к слову, будут и частью освещения. Основное пойдет от восьми 30-метровых опор, расположенных по периметру пространства, непосредственно на нём расположится декоративное – подсветят те самые зеленые насаждения. Какого цвета будет освещение, сможет выбрать оператор – в зависимости от мероприятия.

Но не площадью единой. Параллельно готовится набережная. Укрепляется берег Томи, отсыпается и озеленяется территория, возводятся бетонные конструкции. К дню «икс» прогулочная зона будет готова частично, но пользоваться ей уже будет можно.

Решается и вопрос логистики. У Притомского проспекта уже появился дублер, который его разгрузит. По нему пока можно добраться только до площади и Ледового дворца, а в перспективе – и до «Кузбасс-Арены», нового микрорайона и Кассационного суда.

Предусмотрены парковки, заездные карманы и пешеходные переходы, остановочные павильоны для общественного транспорта. Произведены работы по устройству ливневой канализации, перекладке кабельных трасс, электрических сетей, водопровода. На данный момент дорога выполнена в створе ледового дворца, дальше планируется протянуть её до волейбольной арены.

Празднование 300-летия промышленного освоения Кузбасса пройдет на Московской площади. Это обсуждению не подлежит. Добираться до неё 6 июля кемеровчане и гости города будут по новой дороге. К назначенной дате на ней появится вся необходимая разметка, обещают власти и подрядчик.

Автор: Сергей Ищенко