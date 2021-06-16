Сегодня, по традиции, в Кемерове на базе культурно-досугового центра «Пионер» вновь открылось арт-пространство «Лампа». Площадка действует ежегодно и неизменно собирает сотни ребят во время летних каникул.

На новой арт-площадке мальчишки и девчонки Южного района Кемерова поют караоке, участвуют в эстафетах и, конечно, находят новых друзей. Себя показать и на других посмотреть могут юные посетители культурно-досугового центра, а также ребята из соседних дворов.

На площадке – несколько зон активности. Для тех, кто предпочитает настольные игры и логику, обустроены столы с шашками, шахматами и «морским боем». Для начинающих художников – творческая мастерская. Не останутся равнодушными любители спорта – их ждут «весёлые старты», бадминтон и настольный хоккей.

Есть и свои болельщики – родители, друзья, бабушки и дедушки. На площадке также специалисты центра и руководители летних лагерей.

Арт-пространство «Лампа» работает только два дня в неделю. Но программа мероприятий насыщенная, и каждый здесь сможет найти дело по душе, провести время и научиться чему-то новому.