Более 1000 дворов благоустроят при подготовке к 300-летию Кузбасса

Работы по благоустройству идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе благоустроят 1022 двора. Это те преобразования к юбилею региона, которые люди могут почувствовать, буквально выйдя из дома. После ремонта дворы принимает комиссия в составе жильцов дома, сотрудников территориальных управлений и управляющих компаний, а также специалистов строительного контроля. На выполненные работы распространяется гарантийный срок не менее трех лет, в течение которого подрядчики обязаны за свой счет устранять выявленные недочеты», – подчеркнул министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.









Так, в Кемерове в рамках нацпроекта в 2021 году планируется капитально отремонтировать 70 дворов. В настоящее время идет капремонт в 24 дворах, 22 придомовые территории уже готовы, там жители высаживают цветы и кустарники.

За лето в Новокузнецке планируют благоустроить 80 придомовых территорий. Подрядчики завершают демонтажные работы, на 37 объектах идет монтаж бордюрного камня, на 21 уже идет укладка асфальтобетона. Как и в прошлом году, на ремонтируемых придомовых территориях за счет подрядчиков установлено видеонаблюдение. Таким образом кураторы могут отслеживать каждый этап работ в режиме онлайн.

В Гурьевске в 6 дворах подрядчики уложат асфальт, установят скамейки и урны, озеленят территории. В двух дворах из запланированных шести ремонтные работы уже завершены. В Салаире работы по благоустройству полным ходом идут во дворах по улицам Молодежная и Коммунистическая.

В юбилейном для Кузбасса году в Прокопьевске планируется капитально отремонтировать 51 двор. Ремонтные работы будут завершены в июле.

Напомним, в юбилейном 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кузбассе благоустроят 300 дворов и 71 общественное пространство. На эти цели запланировано направить 1 млрд 121 млн рублей, из них почти 970 млн рублей – федеральные средства, около 30 млн рублей – из областного и 121,7 млн рублей – из местного бюджетов. Завершить работы планируют к 15 октября 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.