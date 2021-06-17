Третья волна пандемии коронавируса из разряда возможных событий перешла в суровую реальность. Меж тем продолжается кампания по вакцинации и, судя по всему, глядя на то, что происходит в центральной России, в той же Москве, кузбассовцы вняли просьбам медиков.

Рабочее утро сотрудников администрации Правительства Кузбасса началось с похода в Кузбасский госпиталь для ветеранов войн – отправились ставить прививку от коронавируса.

Массово прививались не только чиновники. Ажиотаж наблюдался как в передвижных, так и в стационарных пунктах вакцинации. Повторение локдауна, как, например, в Москве, кузбассовцев не прельщает.

На сегодня в регионе получили препарат 310 тыс. человек. Это около 10% населения, а чтобы ковид-ограничения не ужесточались, необходимо достичь 60%. Пунктов, где можно поставить прививку, в регионе достаточно, в каждом в день проводят в среднем 50 процедур. Но можно защититься от коронавируса и не покидая рабочего места.

Так поступили в главном медвузе региона – вакцинацию организовали в пункте здравоохранения. Отбоя от желающих нет, будущие врачи и их преподаватели понимают необходимость прививки. Дмитрий Кувшинов, заведующий кафедрой нормальной физиологии, пришел ставить себе второй компонент. Александра Бородкина, согласна со своим коллегой. Нежелание вакцинироваться объясняет банальной нехваткой образования.

Вакцинироваться или нет? Ответ на этот вопрос, учитывая последние события, перешёл в новую плоскость. От него зависит не столько личная безопасность, сколько общественная. В общем, как бы это ни звучало, есть такое слово – «надо». И к счастью для нас всех, как мы сегодня увидели, многие это понимают.

Автор: Сергей Ищенко