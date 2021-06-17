Держать спину. Тянуть стопу. Фиксировать руки. Балерины филиала Московской государственной академии слышат это на каждом занятии. У тех, кто заканчивает первый класс, сегодня прошёл итоговый урок. С чего начинается путь к большой сцене, наблюдала Анастасия Подоляко.

Ученицы балетного класса, как на подбор, хрупкие и грациозные. В академии они учатся первый год. До сольных концертов ещё далеко, даже на пуанты можно будет встать только через несколько лет. Сначала стопа должна окрепнуть и правильно сформироваться. А для этого – многочасовые ежедневные занятия.

Это занятие по гимнастике, следом – классический танец. Балеринам также преподают ритмику и слушание музыки. Сейчас все девочки продолжают ходить ещё и в общеобразовательные школы. И только 3 раза в неделю собираются в этих классах. Педагоги отмечают: для воспитания профессионалов этого недостаточно, и когда будет достроен собственный учебный корпус культурного кластера, нагрузка станет больше.

Старание и дисциплина здесь – синонимы слова «балет». Наверное, каждый слышал про строгий рацион танцовщиц. Педагоги объясняют: эти ученицы слишком юные, и от них пока не требуется соблюдение диеты. Зато сами девочки добровольно отказались от сладкого и мучного. И во имя результата тренируются каждый день.

До 31 августа в учреждении идёт приёмная кампания. На вступительных испытаниях обращают внимание на природные данные: гибкость, «выворотность», артистизм, слух. Самые лучшие продолжат учиться в танцевальных классах филиала Московской академии хореографии. Кстати, школу и общежитие для учащихся планируют открыть к сентябрю.

Автор: Анастасия Подоляко