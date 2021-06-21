21 июня в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Кемеровскую городскую клиническую больницу № 4 поступили флюорографическая установка и цифровой маммограф. Общая стоимость оборудования – почти 20 млн рублей.

«Повышение качества медицинского обслуживания в регионе – один из приоритетов деятельности правительства Кузбасса. Важно, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была доступна как можно большему количеству людей. Благодаря удобному расположению поликлиники, в которой установлено новое оборудование, пройти исследования смогут жители Южного и близлежащих районов», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Новые аппараты установлены во взрослой поликлинике в микрорайоне Южный, которая открылась в прошлом году. Подобного оборудования до этого в поликлиническом подразделении Кемеровской горбольницы № 4 не было.

Преимущества цифрового флюорографа – в очень низком уровне облучения и оперативности расшифровки данных. На нем можно делать от 60 до 80 исследований в смену. Из регионального бюджета на приобретение оборудования направили почти 7 млн рублей.

Цифровой маммограф обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака. Новое оборудование обладает высокой производительностью, что позволяет увеличить пропускную способность поликлиники и является существенным преимуществом для проведения скрининговых исследований. Стоимость аппарата – 13 млн рублей, средства направлены из нормированного страхового запаса.

Основными преимуществами маммографа являются простота эксплуатации и надежность, высокая разрешающая способность, низкая доза облучения пациента и персонала, высокое качество получаемых маммограмм. Новый цифровой маммограф может проводить 24 обследования в день.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.