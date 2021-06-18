Спектакль для самых маленьких «Как птицы добывали огонь» – результат коллективного творчества. Это работа педагогов и воспитанников оздоровительного лагеря.

В этом году в летнем лагере детского сада «Сказка» отдыхают около 50 ребят в возрасте от 6,5 до 9 лет. Маленькие жители Пионера и Ягуновского проводят здесь будни с 8:00 до 18:00.

Культурно-развлекательная программа у ребят разная. По словам педагогов, любые задумки и идеи вызывают живой интерес и искренний отклик. Выбор всегда большой – соревнования, конкурсы, игры и экскурсии.

Специально к 300-летию региона воспитанники лагеря подготовили театральную постановку «Как птицы добывали огонь». В основе спектакля – сказка коренных малочисленных народов Кузбасса — шорцев. Чтобы порадовать публику, репетировали с переменным успехом, но основательно и до победного конца.

Сегодня долгое заучивание текста и танцевальные тренировки остались позади. Юные артисты успешно справились с волнением и смело шагнули в свою долгожданную минуту славы.

До театральной постановки воспитанники лагеря почти ничего не знали о шорской культуре. Но благодаря спектаклю они в увлекательной и интересной форме познакомились с шорскими мифами и легендами.