К 200-летию Федора Достоевского в Кузбассе открылась уникальная выставка

В Музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва открылась уникальная выставка «Достоевские. Семейный альбом. Из Сибири – с любовью» из семейных архивов писателя. Здесь же проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и современный культурный процесс».









«Кузбасс в преддверии своего 300-летнего юбилея стал центром притяжения достоеведов России. Достоевский – это отдельная часть нашей души, отдельная история нашего региона. Новокузнечане бережно хранят память о великом русском классике. Здесь создан музей писателя, его именем названы улица и остановочная платформа электропоездов. Поэтому в преддверии юбилея писателя разработана серия масштабных мероприятий. Хочется, чтобы молодежь читала Достоевского, поэтому его юбилей надо отметить широко. Достоевский – это объединяющая сила», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

В течение года пройдут областные гастроли спектакля «Мальчики» Новокузнецкого драматического театра по роману романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», праздник улицы Достоевского, конкурсы юных художников и мастеров, литературный конкурс на лучший короткий рассказ, велопробеги, пленэры, уличные читки, ночные кинопоказы, театрализованные представления и народные гуляния. Откроет череду мероприятий 30 июня литературно-театральный марафон «Дни Достоевского в Кузбассе». Проведение этих мероприятий стало возможным благодаря федеральному гранту из Российского фонда культуры.

На выставке «Достоевские. Семейный альбом. Из Сибири – с любовью» представлены портреты Достоевского, его родственников и близких, а также виды мест, связанные с памятными событиями его семейной жизни – Москвы, Санкт-Петербурга, Старой Руссы, Женевы, Дрездена. Всего на выставке представлено более 70 изображений, многие из которых ранее не экспонировались.

«Более 60 % материалов, в том числе фотографий, представлены в музейном пространстве впервые. Мы хотели показать уникальную семью Федора Достоевского, который был главой рода. Это более 30 человек – братья, сестры, племянницы, о которых он заботился и которые вдохновляли его на написание произведений», – отметил кандидат филологических наук, историк литературы, заведующий отделом Музея-квартиры Ф.М. Достоевского Гослитмузея в Москве Павел Фокин.

Выставка продолжит работу в Литературно-мемориальном музее писателя в Новокузнецке, затем отправится по туристическому маршруту, который будет презентован в рамках старта «Дней Достоевского в Кузбассе».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.