Новокузнецкие спортсмены, члены сборной команды России и Кузбасса Елена Мачехина и Хеда Бериева взяли серебро и бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Елена Мачехина стала второй в весовой категории до 86 кг с результатом 115 кг. В весовой категории до 73 кг с результатом 125 кг третье место заняла Хеда Бериева. Тренирует спортсменок Руслан Сорокин.

Кузбасские спортсмены включены в состав кандидатов сборной команды России для участия в XVI Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершится 24 июня. В соревнованиях принимают участие 280 спортсменов из 60 стран мира.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.