Показатель ежесуточной вакцинации кузбассовцев вырос вдвое. Самые актуальные данные по эпидемиологической ситуации в регионе озвучили журналистам и представителям сетевых изданий региона на брифинге в администрации правительства Кузбасса специалисты регионального Минздрава, Роспотребнадзора, соцзащиты и образования.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации в Кузбассе началось с июня. Заболеваемость отмечается во всех возрастных группах, но основной прирост заболевших (+ 78 %) сейчас идет в возрастной группе 18–20 лет. Главной причиной этому мы видим тотальное несоблюдение среди молодежи масочного режима и других мер безопасности», – подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина.

Также она отметила, что в Кузбассе отмечается превышение на 9 % сезонного эпидемического порога по ОРВИ. Нового «индийского» штамма коронавируса среди заболевших в регионе не обнаружено, завоз данной мутации ожидается после возвращения кузбассовцев с летнего отдыха из других регионов страны и зарубежья.

По информации заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в ближайшее время перепрофилированные отделения для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями снова откроют в Прокопьевске, Осинниках, Мысках. В 190 поликлиниках региона работают «красные зоны» для пациентов с температурой, еще 50 изолированных кабинетов откроются на этой неделе. Принято решение в крупных городах региона поликлиники перевести в круглосуточный режим работы.

«Наша главная задача – до 1 сентября, то есть до начала периода обострения сезонных простудных заболеваний, выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого вакцинировать нужно 60 % взрослого населения, это более 1 миллиона 200 тысяч человек. На сегодняшний день прививку поставили 330 208 жителей региона. В минувшие сутки был установлен абсолютный рекорд – вакцинировались более 8 тысяч кузбассовцев, тогда как обычно показатель оставляет 3–4 тысячи человек. Радует, что население активизировалось, потому что только благодаря вакцинации мы можем справиться с опасной инфекцией», – сообщила Оксана Абросова.

Также на брифинге обсуждались вопросы обязательной вакцинации и меры воздействия на прививочных «диссидентов». Было отмечено, что работодатель может действовать только в рамках законодательства и медицинских показаний, данных каждому сотруднику. Кроме того, специалисты регионального Минздрава опровергли информацию о том, что кузбассовцам не дают права выбрать вакцину для прививки. В медорганизации поступили 3 вида вакцины, партии «Спутника V» поступают в большем объеме и чаще. Тем, кто уже привился, напомнили, что иммунитет вырабатывается в течение 42 дней, поэтому после вакцинации необходимо строго соблюдать масочный режим. А чтобы избежать фейковых «страшилок» о побочных эффектах вакцинации среди населения, Минздрав Кузбасса запускает лекторские десанты, которые будут отвечать на самые популярные вопросы жителей.

Была озвучена и важная информация для выпускников школ и их родителей. Выпускные балы пройдут в очном формате, со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Так, торжественные мероприятия будут проводить отдельно для каждого класса. Объединение учебных параллелей в актовом зале или столовой не допускается, все массовые мероприятия пройдут на открытом воздухе. Разрешено присутствие родителей, но привлекать к проведению торжественных мероприятий лиц из иных организаций запрещено. В помещении должно находиться не более 50 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.